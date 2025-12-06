Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Maçları Ne Zaman, Rakipleri Kimler?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında futbolseverlerin gözü dört büyüklerin fikstürüne çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un grup aşamasındaki rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı netleşti. Türkiye Kupası grup karşılaşmalarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların hangi grupta yer aldığı ve derbi niteliğindeki kritik mücadelelerin takvimi merak konusu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç programı ve tüm detaylar.
TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI AÇIKLANDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda üç ayrı grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Dört büyüklerin yer aldığı gruplardaki dağılım şöyle:
A Grubu
Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor
B Grubu
Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK, Aliağa FK
C Grubu
Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı
DÖRT BÜYÜKLERİN GRUP MAÇLARI
Fenerbahçe’nin Maçları (C Grubu)
- Beşiktaş
- Beyoğlu Yeni Çarşı (D)
- Erzurumspor
- Gaziantep FK (D)
Galatasaray’ın Maçları (A Grubu)
- Başakşehir
- Fethiyespor (D)
- İstanbulspor
- Alanyaspor (D)
Beşiktaş’ın Maçları (C Grubu)
- Fenerbahçe (D)
- Keçiörengücü
- Kocaelispor (D)
- Rizespor
Trabzonspor’un Maçları (A Grubu)
- Alanyaspor
- İstanbulspor (D)
- Fethiyespor
- Başakşehir (D)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TARİHLERİ
ZTK grup maçları 23 Aralık 2025’te başlayacak ve 4 Mart 2026’ya kadar devam edecek. Haftalara göre tüm karşılaşmalar aşağıda yer alıyor.
A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık
- Galatasaray – RAMS Başakşehir
- Trabzonspor – Corendon Alanyaspor
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – İstanbulspor
- Boluspor – Fethiyespor
2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026
- Fethiyespor – Galatasaray
- RAMS Başakşehir – Boluspor
- İstanbulspor – Trabzonspor
- Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026
- Galatasaray – İstanbulspor
- Trabzonspor – Fethiyespor
- Boluspor – Corendon Alanyaspor
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir
4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026
- Corendon Alanyaspor – Galatasaray
- RAMS Başakşehir – Trabzonspor
- Fethiyespor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
- İstanbulspor – Boluspor
B GRUBU MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık
- Samsunspor – ikas Eyüpspor
- TÜMOSAN Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor
- Gençlerbirliği – Sipay Bodrum FK
- Alagöz Holding Iğdır FK – Aliağa Futbol
2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026
- Aliağa Futbol – Samsunspor
- ikas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK
- Sipay Bodrum FK – TÜMOSAN Konyaspor
- Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği
3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026
- Samsunspor – Sipay Bodrum FK
- TÜMOSAN Konyaspor – Aliağa Futbol
- Alagöz Holding Iğdır FK – Hesap.com Antalyaspor
- Gençlerbirliği – ikas Eyüpspor
4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026
- Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor
- ikas Eyüpspor – TÜMOSAN Konyaspor
- Aliağa Futbol – Gençlerbirliği
- Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FK
C GRUBU MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık
- Fenerbahçe – Beşiktaş
- Çaykur Rizespor – Gaziantep FK
- Kocaelispor – Erzurumspor FK
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı
2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026
- Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe
- Beşiktaş – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
- Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor
- Gaziantep FK – Kocaelispor
3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026
- Fenerbahçe – Erzurumspor FK
- Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Gaziantep FK
- Kocaelispor – Beşiktaş
4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026
- Gaziantep FK – Fenerbahçe
- Beşiktaş – Çaykur Rizespor
- Beyoğlu Yeni Çarşı – Kocaelispor
- Erzurumspor FK – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman oynanacak?
Maçlar 23 Aralık 2025’te başlayacak ve 4 Mart 2026’da sona erecek.
Galatasaray’ın ZTK rakipleri kimler?
Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor.
Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası rakipleri kimler?
Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK.
Beşiktaş hangi grupla mücadele edecek?
Beşiktaş, C Grubu’nda Fenerbahçe ile aynı grupta yer alıyor.
Trabzonspor’un maçları hangi tarihlerde?
Trabzonspor’un maçları 23 Aralık 2025’ten başlayarak 4 Mart 2026’ya kadar grup programına göre oynanacak.