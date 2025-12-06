Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Maçları Ne Zaman, Rakipleri Kimler?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında futbolseverlerin gözü dört büyüklerin fikstürüne çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un grup aşamasındaki rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı netleşti. Türkiye Kupası grup karşılaşmalarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların hangi grupta yer aldığı ve derbi niteliğindeki kritik mücadelelerin takvimi merak konusu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç programı ve tüm detaylar.

TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda üç ayrı grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Dört büyüklerin yer aldığı gruplardaki dağılım şöyle:

A Grubu

Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK, Aliağa FK

C Grubu

Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı

DÖRT BÜYÜKLERİN GRUP MAÇLARI

Fenerbahçe’nin Maçları (C Grubu)

Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı (D)

Erzurumspor

Gaziantep FK (D)

Galatasaray’ın Maçları (A Grubu)

Başakşehir

Fethiyespor (D)

İstanbulspor

Alanyaspor (D)

Beşiktaş’ın Maçları (C Grubu)

Fenerbahçe (D)

Keçiörengücü

Kocaelispor (D)

Rizespor

Trabzonspor’un Maçları (A Grubu)

Alanyaspor

İstanbulspor (D)

Fethiyespor

Başakşehir (D)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TARİHLERİ

ZTK grup maçları 23 Aralık 2025’te başlayacak ve 4 Mart 2026’ya kadar devam edecek. Haftalara göre tüm karşılaşmalar aşağıda yer alıyor.

A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık

Galatasaray – RAMS Başakşehir

Trabzonspor – Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – İstanbulspor

Boluspor – Fethiyespor

2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026

Fethiyespor – Galatasaray

RAMS Başakşehir – Boluspor

İstanbulspor – Trabzonspor

Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026

Galatasaray – İstanbulspor

Trabzonspor – Fethiyespor

Boluspor – Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir

4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026

Corendon Alanyaspor – Galatasaray

RAMS Başakşehir – Trabzonspor

Fethiyespor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İstanbulspor – Boluspor

B GRUBU MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık

Samsunspor – ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği – Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK – Aliağa Futbol

2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026

Aliağa Futbol – Samsunspor

ikas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK

Sipay Bodrum FK – TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği

3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026

Samsunspor – Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor – Aliağa Futbol

Alagöz Holding Iğdır FK – Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği – ikas Eyüpspor

4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026

Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor

ikas Eyüpspor – TÜMOSAN Konyaspor

Aliağa Futbol – Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FK

C GRUBU MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta – 23, 24, 25 Aralık

Fenerbahçe – Beşiktaş

Çaykur Rizespor – Gaziantep FK

Kocaelispor – Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı

2. Hafta – 13, 14, 15 Ocak 2026

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe

Beşiktaş – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor

Gaziantep FK – Kocaelispor

3. Hafta – 2, 3, 4 Şubat 2026

Fenerbahçe – Erzurumspor FK

Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Gaziantep FK

Kocaelispor – Beşiktaş

4. Hafta – 2, 3, 4 Mart 2026

Gaziantep FK – Fenerbahçe

Beşiktaş – Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı – Kocaelispor

Erzurumspor FK – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman oynanacak?

Maçlar 23 Aralık 2025’te başlayacak ve 4 Mart 2026’da sona erecek.

Galatasaray’ın ZTK rakipleri kimler?

Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor.

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası rakipleri kimler?

Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK.

Beşiktaş hangi grupla mücadele edecek?

Beşiktaş, C Grubu’nda Fenerbahçe ile aynı grupta yer alıyor.

Trabzonspor’un maçları hangi tarihlerde?

Trabzonspor’un maçları 23 Aralık 2025’ten başlayarak 4 Mart 2026’ya kadar grup programına göre oynanacak.