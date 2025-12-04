Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? ZTK 2025 Kura Çekim Tarihi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yeniden yükseliyor. Bu sezon ilk kez uygulanacak olan grup formatı öncesinde, futbolseverlerin gözü ZTK kura çekimi tarihine çevrildi. Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un doğrudan yer aldığı grup etabına, 4. eleme turunu geçen 19 takım da dahil olacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak ve futbolseverler çekilişi A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası 2025 grup etabında toplam 24 takım yer alacak. Direkt katılan 5 takımın yanı sıra, 4. eleme turunu geçen 19 takım da mücadele edecek.

Grup Aşamasına Doğrudan Katılan Takımlar

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Samsunspor

4. Eleme Turunu Geçerek Gelecek Takımlar

4. eleme turu maçları 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde tamamlanacak. Bu maçlar sonucunda üst tura yükselen 19 takım grup aşamasına dahil olacak.

ZTK GRUP FORMATI NEDİR?

Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta takımlar gruplar halinde mücadele edecek. Kura çekimi ile belirlenecek gruplarda her takım, grup içi maçlarını tamamlayarak üst tura çıkma mücadelesi verecek. Yeni formatın rekabeti artırması ve mücadelelere daha fazla heyecan katması bekleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR TABLOSU

Kategori Takımlar Doğrudan Katılanlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Samsunspor 4. Turdan Gelecek 4. eleme turunu geçen 19 takım (2-4 Aralık tarihlerindeki maçlar sonrası netleşecek)

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

ZTK grup aşaması kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimi nerede yapılacak?

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

Grup aşamasına kaç takım katılacak?

Toplam 24 takım yer alacak. 5 takım doğrudan; 19 takım ise 4. eleme turunu geçerek katılacak.

ZTK’da bu sezon grup formatı ilk kez mi uygulanacak?

Evet, 2025 sezonunda grup formatı ilk kez uygulanacak.