Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 4 - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Isparta Atatürk Stadyumu

Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Melih Tan, Batuhan Akkuş

Isbaş Isparta 32 Spor: Onur (Mehmet dk. 72) Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim, Sinan (İsmail Hakkı dk. 72), Bedirhan, Hasan (Baran dk. 46), Kerem (Alperen dk. 46), Resul (Orkun dk. 79), Rıdvan, Oğulcan

Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Efe (Efehan dk. 64), Mustafa Arda, Yusuf (Emirhan dk. 65), Taha, Güney, Hüseyin (Alihan dk. 46), Muhammed, Kerem, Musa (Denizhan dk. 76), Ömer han (Ender dk. 41), Çağdaş

Goller: Kerem Baykuş (dk. 19), Baran Başyigit (dk. 62 ve 63), Bedirhan (dk. 80) (Isparta 32 Spor)