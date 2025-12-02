Ziraat Türkiye Kupası | Kayserispor deplasmanda sahne alıyor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’ne konuk oluyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede turu geçmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda hata yapmadan üst tura yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail olarak açıklandı.

KUPADA KRİTİK VİRAJ

Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz sonuçların sıkça görüldüğü bu aşamada Kayserispor’un performansı merakla takip ediliyor. Ankara Keçiörengücü ise kendi sahasında avantajı kullanarak üst lige çıkmayı hedefliyor. Bu nedenle karşılaşma, kupanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olmaya aday.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Kupası programına göre Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor karşılaşması bugün 15.30’da oynanacak. Tek maçlı eleme sistemi nedeniyle iki takım da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkacak. Özellikle Kayserispor’un rotasyon tercihi ve oyun planı merakla bekleniyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu olan yayın bilgisi de belli oldu. Mücadele, Türkiye Kupası karşılaşmalarını ekrana taşıyan A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, herhangi bir abonelik gerektirmeden maçı rahatlıkla izleyebilecek.