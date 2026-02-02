Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses