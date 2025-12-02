Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor | Muşspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün gözler Muş’ta oynanacak kritik karşılaşmada olacak. TÜMOSAN Konyaspor, kupada yoluna devam edebilmek için Muşspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kupada tur atlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük merakla takip ediliyor.

MUŞSPOR - KONYASPOR MAÇI: ZORLU DEPLASMANDA TUR MÜCADELESİ

Konyaspor, Süper Lig’deki yoğun fikstürün yanında Türkiye Kupası’nda da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu nedenle Muşspor deplasmanı, teknik heyet ve oyuncular açısından büyük önem taşıyor.

Muşspor ise sahasında güçlü rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Muşspor - Konyaspor maçı ne zaman?

Maç bugün 13.00’te oynanacak.

Muşspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma A Spor’da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi kim?

Mücadeleyi Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Türkiye Kupası, her sezon olduğu gibi bu yıl da sürprizlere açık yapısıyla futbolseverlere büyük heyecan yaşatmayı sürdürüyor.