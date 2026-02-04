Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarın yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

