Ziraat Türkiye Kupası: Pazarspor: 2 - Silifke Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Pazarsapor, konuk ettiği Silifke Belediyespor 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Hakemler: Mehmet Terece, Aykut Yılmaz, Yakup Yamaç

Pazarspor: Halil Kaşlı, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Vehbi Furkan Yıldırım (Aykut Civelek dk. 101), Emircan Bayrakdar, Yakup Can Gamsız (Ahmet Can Arık dk. 62), Esat Kabahel (Göktuğ Yılmaz dk. 71), Oğuzhan Eskiköy, Yusuf Ensar Poyrazlı (Efe Taylan Altunkara dk. 78), Berk Zerenman (Yavuz Alemdar dk. 78), Mehmet Can Güngör (Talha Enes Dege dk. 46)

Silifke Belediyespor: Berke Kaya, Selahattin Öztürk, Tolga Uran, Cenk Alptekin, Mustafa Murat Uslu (İbrahim Halil Şimşek dk. 74), Emin Can Uysal, Ali Helvacı (Ahmet Karaman dk. 118), Erhan Şengül, Anıl Kara, Ali Deniz Kurt (Furkan Şamil Çetin dk. 62), Yiğit Ener Aydın (Emirhan Çakır dk. 5)

Goller: Talha Enes Dege (dk. 115, 117)

Sarı kartlar: Muhammet Ensar, Abdurrahman Ayhanoğlu, Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor)