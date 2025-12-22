Ziraat Türkiye Kupası rekabetinde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak müsabaka öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 22 kez karşı karşıya geldi.

Biri çift maçlı olmak üzere 3 kez finalde mücadele eden iki takım, 9 kez yarı finalde, 7 kez çeyrek finalde eşleşti. İki ekip, birer defa da son 16 turu ve dördüncü turda birbirlerine rakip oldu.

- Toplam 22 maç

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti.

Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

- Fenerbahçe 34 yıl sonra eledi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini 2017 senesinde sonlandırdı.

Son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki derbi maçı sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin attığı golle 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde etmiş, daha sonra oynanan 15 müsabakada galibiyet alamamıştı.

- Üç finalde de Beşiktaş güldü

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

- Hükmen tescil edilen maçlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından ikisi, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe'nin kazandığı diğer hükmen galibiyette ise Beşiktaş sahaya çıkmadı.

1 Mart 2018 tarihinde Dolmabahçe'de oynanan yarı final ilk maçı 2-2 sona erdi. 19 Nisan'da Kadıköy'de oynanan rövanş maçı ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasının yarılması üzerine yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

- Eşleşmeler

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 Sezonu: Yarı final (Fenerbahçe)

01.03.2018 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

03.05.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)