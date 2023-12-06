Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - Çorum FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.





Maçtan Dakikalar

3. dakikada Visca’nın sağ çaprazdan penaltı noktasına yerden gönderdiği topu iyi takip eden Fountas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

16. dakikada Ahmet İlhan Özek’in sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden arka diğere pasında Verheydt topu filelere gönderdi. 1-1

19. dakikada sağ kanattan Bakasetas’ın pasında topla buluşan Enis Destan’ın kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Eren’in sol taraftan ortasında Enis Destan’ın kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Bakasetas tamamladı. 3-1



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Larsen dk. 81), Mendy, Umut Güneş (Abdulkadir Ömür dk. 64), Bakasetas (Enis Bardhi dk. 64), Visca (Teklic dk. 70), Fountas (Berat Özdemir dk. 70), Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Kourmpelis, Trezeguet, Onoucha

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Massis Gülük, Berkay Can Değirmencioğlu (Atakan Akkaynak dk. 27), Adem Doğan, Süleyman Luş, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Murat Yıldırım (Inainfe dk. 72), Ahmet İlhan (Eren Aydın dk. 63) Gökhan Karadeniz (Nalepa dk. 63), Verheydt (Ahmet Sağat dk. 72)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Onur Alp Sarman, Kerem Kalafat, Mustafa Emre Yalçınkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Fountas (dk. 3), Enis Destan (dk. 19), Bakasetas (dk. 61) (Trabzonspor), Verheydt (dk. 16) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Bakasetas, Umut Güneş (Trabzonspor), Atakan Cangöz (Çorum FK)