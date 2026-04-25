Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maç Tarihleri: ZTK Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kupada sürpriz sonuçların ardından yarı finale yükselen takımlar ve maç tarihleri netleşti. Özellikle Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un mücadele edeceği karşılaşmalar, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kupada çeyrek final aşamasında yaşanan sürprizler sonrası yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

Bu eşleşmeler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinin ne kadar çekişmeli geçeceğini şimdiden gösteriyor.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre yarı final maç tarihleri şu şekilde:

Tarih Saat Maç Stadyum 5 Mayıs 2026 Salı 20:30 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadyumu 13 Mayıs 2026 Çarşamba 20:30 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Eryaman Stadyumu

YARI FİNAL SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu nedenle takımlar için hata yapma şansı bulunmuyor. Maçları kazanan ekipler doğrudan finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

Final Maçı Ne Zaman?

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak büyük finalde karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALE NASIL GELİNDİ?

Kupada yarı finale yükselen takımlar, çeyrek finalde önemli rakipleri eleyerek dikkat çekti:

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe’yi uzatmalarda 1-0 mağlup etti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Galatasaray’ı 2-0 yenerek sürpriz yaptı.

Trabzonspor, Samsunspor’u penaltılarda 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, takımların sezonu kupa ile tamamlama hedefi açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanması ise heyecanı daha da artırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final maçları 5 Mayıs 2026 ve 13 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 20:30’da başlayacak.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman?

Bu karşılaşma 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20:30’da oynanacak.

ZTK yarı final maçları hangi sistemle oynanıyor?

Yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Final karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.