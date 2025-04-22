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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Galatasaray oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konyaspor’u 5-1 mağlup eden  Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist oldu.

Spor
  • 22.04.2025 22:52
  • Giriş: 22.04.2025 22:52
  • Güncelleme: 22.04.2025 22:54
Kaynak: ANKA
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Galatasaray oldu
DHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümoson Konyaspor ile Galatasaray karşıya karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda tek maç üzerinden oynanan yarı final müsabakasını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. VAR’da Polonyalı hakem Piotr Lasyk görev alırken, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral yer aldı.

Galatasaray 26. dakikada Victor Osimhen ve 42. dakikada Lucas Torreira’nın golüyle ilk yarıyı Konyaspor karşısında 2-0 üstün kapattı.

Galatasaray 47. dakikada Roland Sallai’nin golüyle onyaspor karşısıda skoru 3-0 yaptı. Konyaspor Pedrinho’nun  53. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı.  55. dakikada Roland Sallai kendisinin ikinci Galatasaray’ın dördüncü golünü kaydetti ve skoru 4-1 yaptı. 90artı1. dakikada Yusuf Demir skoru belirleyen golü attı ve Galatasaray  deplasmanda Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı.

Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla Türkiye Ziraat Kupası finalinde karşılaşacak.

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