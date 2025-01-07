Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. haftasında bugün 2 grupta 4 maç oynandı.

Spor
  • 07.01.2025 23:19
  • Giriş: 07.01.2025 23:19
  • Güncelleme: 07.01.2025 23:20
Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk günün sonuçları
AA


Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Gündüz seansında MKE Ankaragücü, 2. Lig ekibi İskenderunspor ile berabere kalırken, Fatih Karagümrük ise Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’u mağlup etti. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, Sivas’ta 1-0 kazanarak gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor ise Kocaelispor’u 3 golle geçti.
Kupada grup maçlarında heyecan yarın ve 9 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
MKE Ankaragücü - İskenderunspor: 1-1
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 1-0

D Grubu
Sivasspor - Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor - Kocaelispor: 3-1

Beşiktaş, kupada Sivassporu tek golle yendi



BirGün'e Abone Ol