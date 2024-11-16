Ziraat’ın a’sına milyonlarca lira aktı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nın amblemindeki değişikliğin maliyetinin yaklaşık bir milyar liraya mal olduğunu iddia etti.

Ziraat Bankası logosunu gösteren Akay, “Bu iki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece ‘a’ harflerinin şekli değiştirilmiş” dedi.

Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapıldığını belirten Akay, dijital öğeler, banka hesap cüzdanları, kartvizitler, antetli kağıtlar gibi banka logosunun bulunduğu tüm materyallerin değiştirildiğini söyledi. Bunun faturasının 954 milyon lira olduğunu ifade eden Akay, şöyle konuştu:

“Sadece bununla da kalınmıyor, tanesi 15 milyon lira masrafla şube tefrişatına giriliyor. Dört yılda bütün şubeler yenilenecek, 27 milyarlık bir rakam. Bu çok ciddi bir rakam. Bu işlemler hangi şirketler aracılığıyla yapılıyor? Birileri zengin mi edilmek isteniyor? Bunu merak ediyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tasarruf tedbirleri garibana sınırsız, milyar milyar harcamalar Ziraat Bankası’na mı.”

ZİRAAT FİLO’DAN ARAÇ TAHSİSİ İDDİASI

Ayrıca Ziraat GYO işbirliği ile alınan Central Oto firmasına değinen Akay, “Bankadan gelen kaynakların kullandırılmasıyla arabalar alınıp rant sağlayan kişiler var. Bu Ziraat Filo‘da çok ciddi araçlar var. Buradaki araçlar havuzda durduğu halde bazı bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst düzey yöneticilere tahsis edildiği söyleniyor. Siz de dahil bakanlar arasında, bakan yardımcıları arasında böyle bir tahsis var mı Ziraat Filo’dan? Ziraat Filo’nun havuzunda 10 bin civarında araç var. Bunların hepsi zaten ultra lüks araçlar, benzin ve mazot giderleri de yakıt tanıma sistemiyle ödeniyor. Bunlar nereden ödeniyor? Bu konuda sizden bir cevap rica edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının yaptığı israfların bunlarla sınırlı kalmadığına vurgu yapan Akay, “11-18 Kasım arasında 3 bin kişiyle bir organizasyon yapıyor Ziraat Bankası. Sizin tasarruf tedbirleriyle ile ilgili bir genelgeniz var. Burada şehir dışı organizasyonlarımücbir bir sebep olmadığı müddetçe yasaklanıyor. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir ortamda bunun yapılmasını uygun bulmuyoruz. Diğer kamu bankaları da aynısını yapıyor. Vakıfbank yapmış, Halkbank da Ziraat’tan sonra yapacak. Bunun maliyeti de çok ciddi bir rakam, üç bankayı toplarsanız 500 milyon, yani yarım milyarı bulan bir maliyet. Sizin tasarruf tedbirleri genelgenize niçin uyulmuyor? Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir.”