Zirai don çiftçiyi vurdu: ‘Prim destekleri artırılsın’

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle, tarım sektörünü tehdit eden iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı çiftçilerin korunmasını güçlendirecek düzenlemeler önerdi.

Gürer, mevcut sigorta prim destek oranlarının artırılmasını öngören teklifin, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

İklim değişimleri ile özellikle ani don olaylarının tarımda ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini belirtti.

"SEBZE VE MEYVEDE GIDA ENFLASYONU PATLAYACAK"

İklim değişikliğinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım sektörünü derinden etkilediğine dikkat çeken Gürer, “Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor. Nisan ayında yağan kar ve don, çok bölgede üreticiyi de çiftçiyi de ürünü de vurdu. Üretimi de dondurdu. Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak. Ürün tedarikinde ciddi sorunlara neden olacak süreç doğru yönetilmezse, çok ürünü rafta özellikle emekli ve dar gelirli fiyatına bakıp geçmek zorunda kalacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, gıda enflasyonunu da tetikleyecek.” dedi.

Gürer, tarım sektörünün hem ekonomik hem de üretim süreçleri açısından iklim değişikliğine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olduğunu belirterek, risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile uygulamaya geçirilen Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM), çiftçilerin karşılaştığı riskleri yönetmede gerekli bir mekanizma olduğunu hatırlattı. Gürer, “Ancak uygulamada prim destek oranlarının yetersizliği, çiftçilerin sigorta yaptırma oranlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle don teminatında sunulan yüzde 66'lık prim desteği yeterli değil ve çiftçiler için sigorta yaptırma maliyeti ağır bir yük oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Gürer'in kanun teklifinde, genel prim desteğinin yüzde 50'den yüzde 60'a, don teminatında ise yüzde 66'dan yüzde 75'e çıkarılmasını önerdiklerini ve bu düzenlemenin, çiftçilerin doğal afetler karşısındaki kırılganlığını azaltacağını ve sigorta sisteminin etkinliğini artıracağını belirtti.

Gürer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi:

MADDE 1 – 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Devlet, bu Kanun kapsamında akdedilecek sigorta sözleşmelerine münhasır olmak üzere, çiftçi veya üretici tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin %60'ı oranında prim desteği sağlar. Ancak, bitkisel ürünlere ilişkin don teminatını kapsayan primlerde bu destek oranı %75 olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

“DON ÜRETİCİYİ DONDURDU”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde olduğu gibi Niğde bölgesinde şiddetli dolu ve ardından gelen don felaketinde elma, kayısı, şeftali gibi ürünlerin tamamına yakını zarar gördü ve bazı bahçelerde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. Tüm ülke genelinde tarla, bahçe ve bağ ürünlerinde önemli ölçüde don etkili oldu. "Tüm çiftçi, üretici zararlarının karşılanması şart ve zorunluluktur." dedi.