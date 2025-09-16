Zirai don desteği açıklanmıştı: CHP'li Adem'den "Bütün çiftçilere ödeme yapılmalı" çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, zirai don felaketinden etkilenen çiftçilere yapılacak ödemelerin yeterli olmadığını söyledi.

Adem yaptığı yazılı açıklamada, 14 Eylül Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tarımsal desteklemelerin artırılması ve zirai don felaketinden etkilenen üreticilere yapılacak ödeme miktarına tepki gösterdi.

Kararnameyi ''gecikmiş, yetersiz ve keyfi bir karar'' olarak nitelendiren Adem, ''Çiftçiye lütuf değil, anayasal hakkı teslim edilmelidir. Zirai don felaketinden etkilenen bütün çiftçilere ödeme yapılmalıdır. Bu iktidar üreticiyi sürekli olarak kriz içinde bırakıyor, plansızlıkla ülke tarımını çökertiyor'' ifadelerini kullandı.

''ÜRETİCİ BORÇLA BOĞUŞUYOR''

Özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan ağır zirai don nedeniyle fındık, kayısı, üzüm, elma gibi stratejik ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatan Erhan Adem, ''Çiftçimiz don felaketiyle ürününü kaybetti, çaresiz bırakıldı. Üreticiye ilk 48 saatte destek olunması gerekirken, aylar sonra yapılan bir ödeme duyurusu, ancak vicdan rahatlatma çabası olabilir. Üstelik belirlenen dekar başı destek ödemeleri yetersiz, çiftçinin derdine derman olacak düzeyde değil, uygulama kriterleri şeffaf değil'' dedi.

''ÇİFTÇİMİZİN BORCU VAR, ALIN TERİ VAR, HAKKI VAR!''

Çiftçilerin yalnızca destek değil, ekonomik anlamda tam bir koruma sistemi istediğini vurguluyan Adem, ''Türkiye’de çiftçilerin yüzde 80’i borç batağında. Mazot, gübre, yem ve ilaç fiyatları üreticiyi her geçen gün daha fazla eziyor. TARSİM, afetlerde üreticinin zararını karşılamaktan uzak. Tarımsal destekleme bütçesi, yasal sınır olan GSYH’nin yüzde 1’inin çok altında kalıyor" ifadesini kullandı.

''TARIMDA ARTIK YAPISAL ÇÖZÜM ZAMANI''

AKP iktidarını acil adım atmaya çağıran Adem önerilerini, ''Afetlerden etkilenen çiftçiler için 'Ulusal Tarımsal Afet Fonu' kurulmalı. Tarımsal destekler Anayasa’nın emrettiği şekilde GSYH’nin en az yüzde 1’i seviyesine çıkarılmalı. Borçlu çiftçilerin kredi ve kooperatif borçları faizsiz şekilde ertelenmeli veya silinmeli. TARSİM sistemi yeniden yapılandırılarak üreticinin gerçek zararlarını kapsamalı. İthalata dayalı tarım politikaları terk edilmeli, yerli üretici korunmalı" diye sıraladı.

Üretimin yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, bir milli güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu vurgulayan Erhan Adem, ''Bu ülke kendi gıdasını üretemezse, bağımsızlığını da koruyamaz. Biz CHP olarak çiftçimizin yanındayız. Bu düzen değişecek, alın teri hakkını alacak'' dedi.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Resmi Gazete'de 14 Eylül Pazar günü yayınlanan kararnamayle zirai don felaketi nedeniyle tarım ürünlerinde rekolte kaybı yaşayan ve sigortası bulunmayan çiftçilere yapılacak destek ödemesinin koşulları kamoyuyla paylaşılmıştı.

Buna göre destekten 1 Şubat-13 Nisan arasında ürünleri yüzde 20 ve üzeri hasar gören çiftçiler faydalanacak.