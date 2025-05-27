Zirai don karpuzun yüzde 35’ini vurdu

Mersin'de yaz ürünü karpuzun hasadına başlandı. Üretici zirai don ve dolu yağışı nedeniyle bu yıl verimin geçen yıla göre düştüğünü belirtti. Çukurova bölgesinin birçok yerinde olduğu gibi Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde de tarlalara giren işçiler, karpuzları hasat ediyor. Geçen yıl 10 dönümden ortalama 55 ton ürün alan üretici Hasan İnan, bu sezon 30-35 ton seviyelerinde verim beklediğini ifade etti.

Tarlada karpuzun kilogram fiyatının ise 20-25 lira arasında değiştiği belirtildi. Ürün kalitesine göre fiyatların farklılık gösterdiği ifade edilirken, zirai don nedeniyle verim kaybının yüzde 30-35'lerde olduğu dile getirildi. Üretici Özkan Özkara, "Yoğun bir şekilde karpuz kırımlarımız devam ediyor. Bu yıl zirai dondan etkilendik, tonajlarımız düşük. Dolu da yağdı, o yüzden karpuzlar bu yıl fazla verim yapmadı" diye konuştu.

Karpuz fiyatlarına da değinen Özkara, "Karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 20-25 TL arasında. Tabii bu değişebiliyor. Eğer dondan etkilenmişse veya yaralıysa, fiyatlar daha aşağıya da gidebiliyor" dedi. Üretici Hasan İnan ise, "Geçen sene 10 dönümden 50-55 ton çıkan karpuz, bu sene 35 ton çıkıyor. Kış aylarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı mallar çok zedelendi, çok zarar gördü. Don nedeniyle hasat 1-2 hafta gecikti" ifadelerini kullandı.