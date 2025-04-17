'Zirai don' komisyonu kararı Resmi Gazete'de

Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.

Buna göre, 2025 Yılının Nisan Ayında ülkemizde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden oluşması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 15.04.2025 tarihli 76'ncı Birleşiminde karar verildi.