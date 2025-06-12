Zirai don kuru kayısıyı sert vurdu

Ekonomi Servisi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısıyla Mayıs ayına ilişkin kuru kayısı ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Özcan, mayıs ayı içerisinde toplam 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini, bu rakamın önceki yıllarda aynı dönemde yapılan ihracatın oldukça altında kaldığını söyledi.

İHRACATA STOKTAKİ ÜRÜNLERLE DEVAM ETTİK

Türkiye genelinde 12 Nisan’da yaşanan zirai donun etkisiyle önümüzdeki günlerde ihracat rakamlarının düşmeye devam edeceğini belirten Özcan, şunları söyledi:

“Stoklardaki ürünlerimizle ihracatımıza devam ediyoruz. Mayıs ayında da tahmin ettiğimiz gibi, ihracat rakamlarımızda belirgin bir gerileme söz konusu. Bu da tabii mevcut stokların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Fiyatlarda çok sert bir şekilde bir makas değişikliği yaşanıyor. Bu, ithalatçı firmalar ve ihracatçılar arasında da yazışmalarla ortaya konuluyor. Mayıs ayı içerisinde toplam 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Aslında mayıs ayı rutin ihracatımız, geçmiş dönemlere baktığımız zaman, genel anlamda 6 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama bu yavaşlamanın sebebi tabii ki 12 Nisan tarihinde yaşadığımız zirai don problemi.”