Zirai don meyveyi yaktı

Ekonomi Servisi

Yurdu vuran zirai don için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de dün yayımlandı. İlk tplantının ardından belirlenecek komisyon üyeleri, zirai donun etkilerini araştıracak. Neredeyse her kentte etkili olan don için "Acil afet bölgesi ilanı" çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Bursa’da etkili olan zirai don, Uludağ’ın güney yamaçlarında tarımı adeta felç etti. Keles ve Orhaneli ilçelerinde kiraz, ceviz, erik, badem başta olmak üzere neredeyse tüm meyve ağaçları büyük zarar gördü. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bölgeyi ziyaret ederek üreticilerin yaşadığı kayıpları yerinde inceledi. Sarıbal, yaptığı açıklamada yaşanan zararın boyutunu şöyle açıkladı: "Zarar, yüzde 100’e yakındır. Kiraz başta olmak üzere, ceviz, erik, badem gibi bölgedeki her ürün yandı."

ÇAY KÖTÜ DURUMDA

Zirai don, Doğu Karadeniz’de fındık ve çay olumsuz etkiledi. Yeni filizlenen çay yapraklarının renginin kahverengiye dönüp dökülmesiyle çok sayıda üreticinin bahçesinde yanmış çay öbekleri oluştu. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, bölgedeki çay hasadında rekolte düşüşü beklediklerini söyledi. Çay üreticisi Osman Terzi, “Taze filizlenmiş olan çayımız tamamen yandı. Bu bizim için bir ekonomik kayıp" dedi.