Zirai don ödemeleri bayram sonrası

Ekonomi Servisi

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili AKP’li Bülent Tüfenkci, zirai don nedeniyle yapılacak destek ödemelerinin Kurban Bayramı sonrasında başlayacağını ve ağaç bazlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Zirai don sonrası başlatılan saha çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ilk saha çalışmalarına ise haftaya Malatya'da başlanacağını kaydetti. Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti.



