Zirai don tazminatlarında belirsizlik

Ülke genelinde yaşanan ve 65 ilde etkili olan zirai don felaketi sonrası üreticilerin zararlarının tespiti ve tazmini için yapılan çalışmalarda sigortası olmayan üreticilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana gelen zirai don sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üreticilerin zararlarının karşılanması ile ilgili " Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı" açıklamasında bulunmuştu.

BİTKİSEL ÜRÜNDE SİGORTALILIK YÜZDE 23,1

15 Nisan’da yapılan açıklamanın üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen sigortasız çiftçilerin zararlarının tazminine ilişkin somut bir adım atılmadı. Zirai don afetlerinin ardından Meclis’te kurulan ve önceki gün toplanan araştırma komisyonunda da sigortasız üreticiler için çalışmaların devam ettiği belirtildi. TARSİM kapsamında hasarın 21 milyar lira olduğu tespit edilirken gerçek zararın bunun çok daha üzerinde olduğu belirtildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, don olayının etkilerinin birdenbire ortaya çıkmadığını belirterek “Bakanlığımız ve TARSİM ekiplerimiz olarak bir hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir takvim oluşturduk. TARSİM ekiplerimiz geçici hasar tespitlerini, fındıkta kesin hasar tespitlerini tamamlanmış bulunmaktadır. İl, ilçe müdürlüklerimiz de parsel bazındaki çalışmalarını tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Komisyonda söz alan AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sigortalı ve sigortasız çiftçi arasında fark olması gerektiğini savunarak “Bu konuda çok popülist davranmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. CHP Amasya Reşat Karagöz, TARSİM yaptıran çiftçilerin de tazminat almakta zorlandığını kaydederek “TARSİM yetkilileri çıkıyor ‘Sigorta yaptırın’ diyor, ama eksper raporlarında âdeta sihirbazlık yapılıyor, zarar düşük gösteriliyor, ödenen tazminatlar gülünç düzeyde kalıyor, çiftçi hem ürününü hem de umudunu yitiriyor” ifadelerini kullandı.