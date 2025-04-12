Zirai don tehlikesine karşı ilginç yöntem: Üzüm bağlarını buzla korudu

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bir çiftçi, üzüm bağlarını zirai don olayına karşı yağmurlama yaparak buzla kaplayıp soğuktan korumaya çalıştı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte üzüm bağlarında zirai don tehlikesi baş gösterdi. Soğuk hava şartları, üzüm üreticilerini harekete geçirdi. Çiftçilik yapan Mehmet Erdem, üzüm bağlarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Don olaylarının üzüm bağlarına zarar vermesinden endişe eden Erdem, bağlarını bilinçli şekilde buzla kaplayarak koruma altına aldı. Yağmurlama yöntemiyle bağların üzerini buzla kaplayan Erdem, bu teknikle ürünlerini don zararından kurtarmayı hedefledi.

Erdem, "Dereceler -8’i gördü. Yağmurlama yaparak bağları buz haline getirip soğuktan kurtarmaya çalıştık. İnşallah yaptığımız teknik işe yarar, bağlarımız zarar görmeden bu süreci atlatırız" dedi.