Zirai dondan etkilenen çiftçiler 72 gündür destek bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don sonrası çiftçilerin destek beklediğini belirterek, “10-15 Nisan aralığında baharın karanlığa döndüğü gecelerde, aşırı hava değişimiyle oluşan zirai don felaketi binlerce çiftçiyi mağdur etti. 65 ili kapsayan bu felaket sonrası bahçelerde ve tarlalarda ciddi ürün kayıpları yaşandı. İktidar tarafından çiftçilere destek sözü verildi. Ancak o gün bugündür çiftçiler hala destek bekliyor” dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada, zirai donun üzerinden 72 gün geçtiğini, çiftçilerin ise hala destek beklediğini ifade etti.

Gürer, şunları kaydetti:

"10-15 Nisan aralığında baharın karanlığa döndüğü gecelerde, aşırı hava değişimiyle oluşan zirai don felaketi binlerce çiftçiyi mağdur etti. 65 ili kapsayan bu felaket sonrası bahçelerde ve tarlalarda ciddi ürün kayıpları yaşandı. İktidar tarafından çiftçilere destek sözü verildi. Ancak o gün bugündür çiftçiler hala destek bekliyor."

Gürer, felaketin boyutlarının hala tam olarak tespit edilmediğini ifade ederek, “TARSİM’e sigorta yaptıranlara kısmi destek verilse de bazı bölgelerde hasar tespitleri bile yapılmadı. Yapılan yerlerde ise sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin tespitleri alındı. Bahçelerde ve tarlalarda ortaya çıkan afetin tüm boyutları ise tespit kapsamına alınmadı. Bu durum, çiftçinin mağduriyetini daha da artırdı" diye konuştu.

“ÜRÜNLERDE BÜYÜK KAYIPLAR VAR”

Ürün kayıplarının tüm ülke genelinde ciddi seviyelere ulaştığını belirten Gürer, şeftalide yüzde 32, kirazda yüzde 55, kayısıda yüzde 65, Antep fıstığında yüzde 54, zeytin ve elmada yüzde 40, üzümde yüzde 18, cevizde yüzde 27 ve limonda yüzde 20 ürün kaybı beklendiğine dikkati çekti. Bu oranların korkutucu boyutta olduğunu, diğer ürünlerde de benzer sorunların devam ettiğini ifade eden Gürer, çiftçilerin ekonomik durumunun da alarm verdiğine dikkati çekti.

Çiftçilerin bankalara borcunun 1 trilyon 8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Gürer, "Çiftçiler borçlarını ödemekte zorlanıyor. Afetten etkilenen çiftçilerin borçları ötelenmeli, en az 3 yıl faizsiz şekilde ertelenmeli. Bunun için verdiğimiz kanun teklifi bir an önce Mecliste ele alınmalı" dedi.

"ESNAF VE TARIM İŞÇİLERİ DE MAĞDUR"

Zirai donun sadece çiftçileri değil, esnaf ve tarım işçilerini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Gürer, “Bahçelerde ürün olmayınca çiftçi, gübre ve ilaç almıyor. Bu durum gübre ve ilaç satan esnafları da etkiliyor. Tarım işçileri ise çalışacak alan bulamıyor. İhracatçılar bağlantı yapmış ama ürün yok. Herkes mağdur, herkes çaresiz. Bahçede ürün olmayınca, ihracat nasıl yapılacak” dedi.

Gürer, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, “Geçen 72 gün boyunca çiftçinin mağduriyeti giderilmedi. Psikolojik sorunlar arttı, göçler başladı, tarım işçileri işsiz kaldı. Hükümet bu süreçte sessiz kaldı. Afetten sonra yapılan açıklamalarda TARSİM'de sigortası olsun ya da olmasın, ÇKS’li çiftçilerin borçlarının ödeneceği söylendi. Ama çiftçinin hala cebine bir kuruş girmedi. Bu durum kabul edilemez.

Zirai don felaketinden zarar gören tüm çiftçilerin mağduriyetleri istisnasız giderilmeli. Borçlar ötelenmeli, en az 3 yıl faizsiz şekilde yapılandırılmalı. İcralar durdurulmalı. Ayrıca hasar tespit çalışmaları derhal tamamlanmalı ve çiftçilere ödemeler yapılmalı. Çiftçiyi yalnız bırakmak, tarımı ve ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktır.”

Gürer iklim değişikliği ile ortaya çıkması olası felaketler için TARSİM’in hızla yeniden yapılandırılmasını ve sigorta sisteminin sorunları çözer noktaya taşınmasını da istedi.