Zirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdı

Şubat ve nisan aylarında yaşanan zirai don sebebiyle yaşanan çiftçinin büyük kaybı traktör satışlarına yansıdı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı temmuzda aylık yüzde 43,5 azaldı. Yılın 7 ayında trafiğe kayıtlı traktör sayısı 31 bin 854 artışla 2 milyon 297 bin 121'e yükseldi. Ülkede en fazla traktörün bulunduğu Manisa'da trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2024'ün aralık ayına göre sadece 1680 adet artarak 110 bin 735'e çıktı. İkinci sıradaki Konya'daki artış 923 adet oldu.

Tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu, traktör sayısı bakımından 4'üncü sıradaki Bursa'da da traktör sayısı 1350 adet artışla 80 bin 253'e çıktı. Bursa'daki şeftali, armut, kiraz ve erik bahçeleri zirai don nedeniyle büyük zarar görmüştü. Traktör sayısı Ankara'da ise 1704 artarak 74 bin 102 oldu. Sıradaki Balıkesir'de sadece 928 adet arttı ve sayı 73 bin 92'ye ulaştı. Zirai dondan en fazla etkilenen kentlerden olan Adana'da ise 7 ayda sadece 311 adet yeni traktör alındı ve toplam sayı 63 bin 124'e geldi. Kiraz ve vişnede büyük kaybın yaşandığı Afyon'da artış 622 ile sınırlı kaldı.

Elma kenti Karaman da nisan donlarında büyük kayıp yaşadı. Kentte trafiğe kayıtlı traktör sayısı sadece 136 adet arttı ve 14 bin 159'a çıktı. Yine elma başta olmak üzere meyve ve sebze üretiminde önde gelen Niğde'deki artış da 243 adetle sınırlı kaldı ve toplam traktör sayısı 21 bin 726'ya ulaştı.