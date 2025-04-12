Zirai donun vurduğu Malatya’da kriz masası oluşturuldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai donun etkili olduğu kentte kayısının başta olmak üzere muhtelif tarımsal birçok ürünün dondan etkilendiğini söyledi.

Malatya’da yaşanan zirai don hadisesinin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında kriz masası oluşturuldu. İlgili kurum yetkilileri ile birlikte bir toplantı gerçekleştiren Vali Yavuz, yaşanan zirai donun başta kayısı olmak üzere muhtelif tarımsal ürünlerine zarar verdiğini belirterek, "Derhal arkadaşlamış başlamış sahada zarar tespitleri yapılmaya başlanmıştır. Kayısı ilimiz için sadece tarımsal ürün olmaktan çok ilimizin hem tanıtılması hem de sosyal kültürel ve ekonomik hayatta ürün olarak hep bilinmiştir, bu vesileyle hepimiz üzüntülüyüz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir görüşme yaparak şehrimizdeki durumu kendilerine arz ettik. Onlar da tüm kurum ve kuruluşlarına gerekli talimatları zaten verdiğini gece boyunca da sadece Malatya özelinde değil diğer şehirleri de takip ettiğini bizzat ifade ettiler. Bu vesileyle Malatya’daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini özellikle iletmemi istediler" dedi.



Yaşanan hadise olağan üstü bir durum"

Zirai don hadisesinin sadece Malatya ile sınırlı olmadığını kaydeden Vali Yavuz, "Şu anda tam bir fotoğraf çekeceğiz durumumuzu netleştireceğiz. Kayısının dışındaki diğer ürünler meyve ve diğer tarla bitkileri içerisinde ne tür zarar olduğunu da tespit etmiş olacağız. Tarım sigortasını yaptırmış olan kardeşlerimiz var. 944 bin dekar alanda kayısı üretim yapılıyor. 8 bin 712 üreticimiz 229 bin 181 dekar alanı kapsayan yaklaşık 19 bin 500 poliçe düzenlenmiş bulunuyor. Tespitler yapıldıktan sonra da Tarım Bakanlığımıza şehrin durumuyla ilgili bilgiler ulaştırılacaktır. Daha önce de biliyorsunuz çeşitli tarihlerde don hadisesi meydana geldi. Lokal olarak etkiledi ama dün akşam meydana gelen hadise olağanüstü bir durum. Sadece ilimizi değil bölgemizi de yine çok etkilediğini arkadaşlarımız ifade ettiler. Ben bir kez daha Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzüntülerini içtenlikle paylaşıyoruz tüm paydaşlarımızla birlikte. Önümüzde atılacak adımlarla ilgili hazırlıklarımız istişarelerimiz görüşmelerimiz ve çalışmalarımız hep beraber devam edecek. Depremden yeni çıkmış bir şehrin böylesi bir afetle karşılaşması gerçekten hepimiz açısından üzücü bir durum" diye konuştu