Zırhlı araçla ölümde polise daha düşük ceza!

Haber Merkezi

Şahin Öner’i ezerek ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz’a verilen 4 yıl 5 ay hapis cezası kararının bozulmasının ardından mahkeme, sanığa daha düşük bir ceza verdi. Mahkeme, sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 10 Şubat 2013’te gerçekleşen eyleme dönük müdahalede kullandığı zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner’i katleden polis Selahattin Korkmaz’ın "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"Yeteri kadar inceleme yapılmadığı", "raporlar arası çelişki", "hükme esas alınan ve Öner’i kusurlu bulan rapora üstünlük tanınmasının gerekçesinin açıklanmaması" nedeniyle bozulan davanın duruşması, Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Öner’in aile avukatı Yakup Güven, "Kasten insan öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Savunmaların ardından mahkeme, sanık polis Selahattin Korkmaz’ın "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.