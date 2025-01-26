Zırhlı araçla ölümlerde ödül cezasızlık

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da zırhlı aracın ölümüne yol açtığı Şahin Öner’in kendi ölümünde kusurlu bulunmasına avukatı tepki gösterdi.

MA’da yer alan haberde bilirkişi raporu ve mütalaaya dair değerlendirmelerde bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, “Kolluğun neden olduğu yaşam hakkı ihlali, yaralanmalar veya işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin açılan soruşturmaların tamamında olduğu gibi, Şahin Öner dosyasında da etkili bir soruşturma yapıldığını söylemek zor.

Bir trafik kazasında dahi yaşamını yitiren bir mağdur varsa sürücü, deliller toplanana kadar belli bir süre tutuklu kalır. Ancak zırhlı araç çarpmalarında, sanık polis memurlarının cezasızlıkla ödüllendirildiklerini rahat bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 10 Şubat 2013 tarihinde 19 yaşındaki Şahin Öner’in ezerek ölümüne neden olan Polis Selahattin Korkmaz’ın yargılanmasına ilişkin davada savcılık, 23 Ocak’ta sanık polis Korkmaz’ın “taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti. Tekrar yargılamada İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma/Makine Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor dosyaya konuldu. Raporda, sanık polisi “tali kusurlu” bulan heyet, Öner’i “asli kusurlu” buldu. 23 Ocak’ta da iddia makamı, mahkemeye sanık polis Korkmaz’ın “taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti.