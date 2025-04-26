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Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 can kaybı, 5 yaralı

Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.04.2025 12:03
  • Giriş: 26.04.2025 12:03
  • Güncelleme: 26.04.2025 12:07
Kaynak: AA
Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 can kaybı, 5 yaralı
Fotoğraf: DHA

Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Tayfun Ö. yönetimindeki otomobil, Harakani Havalimanı kavşağında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Tayfun Ö. ile Serhat E., Deniz E., Vedat E., ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Vedat E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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