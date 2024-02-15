Zirve takibini sürdüren Kastamonuspor, Somaspor maçının hazırlıklarına devam etti

TFF 2. Lig’de zirve takibi yapan Kastamonuspor, hafta sonu oynayacağı Somaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, kendi sahalarında zeminin çok kötü olmasından da kaynaklı son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Ajans Haberleri 15.02.2024 14:19 Giriş: 15.02.2024 14:19

Güncelleme: 15.02.2024 14:19 Kaynak: İHA

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider Iğdır FK ile arasında 4 puan fark bulunan Kastamonuspor, liderliği geri almak için gelecek maçlara odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu ekibi, hafta sonu ligde oynayacağı Somaspor maçının hazırlıklarına İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nden gerçekleşen antrenmanla devam etti. Kastamonuspor, antrenmanda ağrılıklı olarak şut çalışmasında bulundu.





