Zirvede gündem yeni dünya düzeni

BRICS Zirvesi’nde Batı’yı Ukrayna’daki savaşı başlatmakla suçlayan Putin, “Dolarsızlaşma kaçınılmaz” dedi. Lula NDB’nin kurulmasını “dönüm noktası” olarak tanımlarken, Şi ise birliğin genişlemesine hız verme çağrısı yaptı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Güney Afrika’nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi tüm hızıyla sürüyor. "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvede ülkelerin liderleri, birliğin genişlemesi, küresel piyasalarda doların egemenliğinin azaltılması, ortak para birimine geçiş ve çok kutuplu dünya inşası konusunda istişarelerde bulundu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS’in zirvesinde liderler toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkındaki uluslararası yakalama kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

BRICS ülkeleri arasındaki ticarette doların payının azaldığını anlatan Putin, küresel dolarsızlaşmayı “kaçınılmaz” olarak tanımladı. Rusya'nın yurtdışına tahıl ve gübre tedariki kasıtlı olarak engellendiğine dikkat çeken Putin “İkiyüzlü şekilde bizi dünya pazarındaki mevcut kriz yüzünden suçluyorlar" şeklinde konuştu.

SAVAŞI BATI BAŞLATTI

BRICS ülkelerinin küresel arenada saygın konuma geldiğini kaydeden Putin, birlik olarak çok kutuplu dünya düzenini desteklediklerini vurguladı. "Yeni-sömürgeciliğin sürdürülmesine dayanan her türlü hegemonyaya karşıyız" diyen Putin, söz konusu hegemonya arzusunun, Ukrayna'daki krize yola açtığını belirtti. Putin, “Ukrayna'daki eylemlerimizin tek amacı, Batı ve onun uydularının Donbass'ta yaşayan insanlara karşı başlattığı savaşa son vermek" dedi.

ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ

Toplantıda konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS olarak son 20 yılda birçok başarıya imza attıklarını kaydetti. “Yeni Kalkınma Bankası (NDB) küresel güney ülkelerinin kalkınmasında önemli rol oynuyor” diyen Modi, üye ülkeler arasındaki "yakın işbirliğini" daha da genişletmek amacıyla, uzay alanında da işbirliği yapmayı önerdi. Eğitim, teknoloji gibi alanlarda da işbirliği önerisinde bulunan Modi, toplumların geleceğini hazırlamak için teknoloji alanındaki çalışmaların önemini vurguladı.

Ülkesindeki birçok sorunun çeşitlilik sayesinde çözüldüğüne dikkat çeken Modi, Hindistan'ın BRICS'in genişlemesini tamamen desteklediğini bildirdi.

NDB DÖNÜM NOKTASI

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva ise, NDB’nin kurulmasının "gelişmekte olan ekonomiler arasındaki işbirliği için bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. NDB'nin yerel para birimleri cinsinden ödeme kaynaklarını çeşitlendiren, üye ağını genişleten, gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini teşvik eden stratejik bir platform olduğunu kaydeden Lula, bu platformda Afrika Kalkınma Bankası'nın önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

İki hafta önce Brezilya'nın Yeni Büyüme Hızlandırma Programı'nı sunduğunu aktaran Lula, programda BRICS ülkelerinden yatırımcıların ilgisini çekebilecek birçok fırsat olduğunu kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin birliğe katılma isteğine yönelik memnuniyetini dile getiren Çin lideri Şi Cinping ise, BRICS’in genişlemesinin hızlandırılması çağrısı yaptı. Çin’in büyük güç rekabeti ya da “blok çatışması” yaratmak istemediğinin altını çizen Şi, “Hegemonyacılığın Çin’in DNA’sında olmadığını” vurguladı. Dünyanın “büyük değişikliklerden geçtiğine” dikkat çeken Şi, BRICS genişletilmesine hız verme çağrısı yaptı.