Zirvesi karla kaplı Cilo Dağları hayran bırakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zirvesi karla kaplı olan Cilo Dağları, baharda güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Her sene olduğu gibi 12 ay boyunca Cilo’nun zirvesinde bitmeyen karlar yerini korumaya devam ediyor. Bu sene yağışların fazla olmasıyla adeta Karadeniz havasının yaşandığı Yüksekova ilçesinde doğa yemyeşil hale gelirken, zirvesi karla kaplı Cilo Dağları da güzelliğiyle mest ediyor.

Bölgenin güzelliklerini kayıt altına alan Ali Yiğit, "Yüksekova bahar ve yaz aylarında bir başka güzel ama bugünlerde yağışlar ilçeyi rengarenk boyadı. Biz de o anları kayıt altına aldık" dedi.