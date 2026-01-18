Zirveye bir puan kaldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, iki defa geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı ve zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Mücadelenin önemli anları:

3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

TALISCA YILDIZLAŞTI

9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

52'inci dakikada Talisca'nın sert şutunu güçlükle çelen Ertuğrul'un sektirdiği topa koşan Musaba arka direkte golü attı.

69'uncu dakikada savunma arkasına sarkan Duran ceza sahası içi solundan topu içeri çevirdi. Talisca bekletmeden vurdu, kaleci Ertuğrul parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

78'inci dakikada Asensio, şut çekecekmiş gibi yapıp pasını penaltı noktasının sağındaki Talisca'ya attı. Topu kontrol eden Talisca yerden sol köşeye vurarak takımını öne geçirdi: 3-2. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.