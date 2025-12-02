Giriş / Abone Ol
Gram altın, dün 5 haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün güne yükselişle başladı. Altının gramı, saat 09.00 itibarıyla 5 bin 764 liradan işlem görüyor. Altının gramı 5 bin 901 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Zirveye yaklaştı: Gram altında yeni rekor mu geliyor?
Piyasada altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor.

Gram altın, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 5 bin 764 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 547 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 35 liradan işlem görüyor.

Piyasada yükseliş hız kazanırken gram altın, dün 5 bin 787 liraya çıkarak son 5 haftanın zirvesini gördü oldu.

Gram altın, 5 bin 901 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Altının onsu ise yüzde 0,5 azalışla 4 bin 218 dolardan işlem görüyor.

