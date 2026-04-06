Ziya Mısırlı 100 yaşında yaşama veda etti

Görme yetisini genç yaşta kaybetmesine rağmen edebiyat ve müzikle “gören kalp” olarak anılan Ziya Mısırlı, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Ziya Mısırlı, 5 Şubat 1926’da Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğdu. Lise yıllarında geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybetmesinin ardından yaşamı bambaşka bir yöne evrildi. Karanlık bir dünyaya adım atmasına rağmen hayata bağlılığını yitirmeyen Mısırlı, edebiyata yönelişini şu sözlerle anlattı: “Küçük yaşlarımda şiire karşı bir heves duyardım. 19 yaşıma kadar yazmak istediysem de dersler ve aile zorunlulukları buna engel oldu. Gözlerimi kaybettikten sonra ise elim ister istemez kaleme gitti.”

Yazmayı hayatının merkezine alan Mısırlı, 100 yaşına kadar üretmeyi sürdürdü ve kalemini hiç bırakmadı.

Şiirle başlayan edebiyat yolculuğunda Mısırlı, 1956 yılında yayımlanan Kalbe Çevrilen Gözler kitabıyla ilk eserini verdi. Sanat yaşamı boyunca 16 şiir kitabı, 8 öykü kitabı, 2 roman ve 3 gezi kitabı olmak üzere toplam 26 esere imza attı.

Edebiyatın yanı sıra müzikle de ilgilenen Mısırlı; keman ve ud çaldı, söz ve müziği kendisine ait 17 beste yaptı. Besteleri Ankara Radyosu’nda seslendirilen sanatçı, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaptığı konuşmalarla özellikle görme engellilere ilham kaynağı oldu.

Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan Mısırlı, Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen öykü yarışmasında ödül kazandı. Şair Ertan Mısırlı’nın babası olan Mısırlı, edebiyat dünyasında çok yönlü kimliğiyle iz bıraktı.

Ziya Mısırlı’nın cenazesi, bugün İstanbul’daki Şakîrin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, babası gazi Ahmet Mısırlı'nın yanında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.