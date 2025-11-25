Ziyaret bile kapalı kapılar ardında

Politika Servisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne diyeceği, CHP’nin İmralı kararına yönelik eleştiriler derken siyaset sahnesinde çözüm sürecinin gidişatına, içeriğine ne olup biteceğine dair belirsizlikler artarak devam ediyor.

Saray rejimi bir yanıyla toplumsal muhalefetin bütününe karşı başlattığı saldırıları sürdürürken diğer yandan süreci, gizli kapılar ardından yürütüyor.

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası’nda PKK Lideri Abdullah Öcalan ile aldığı görüşme kararının ardından komisyonun gidişatına dair de ortaya rivayetler saçıldı.

Dün sabah saatleri itibarıyla komisyon heyetinin önce İmralı yolunda olduğu iddia edildi. Ardından henüz gitmedikleri ama yola çıkacakları bilgisi yayıldı.

Heyet içerisinde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve AKP’den Hüseyin Yayman’ın yer aldığı öğrenilirken yola çıkmayan komisyonun helikopterle gün içerisinde İmralı’ya gideceği de daha sonra ortaya atıldı.

Heyetin gidip gitmediği tartışmaları sürerken MHP'li Yıldız ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız, "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.

GİZLİCE GİDİP DÖNDÜLER

Ancak ortaya saçılan bu bilgilerin tamamı gün boyunca ne onaylandı ne de reddedildi. Heyet gitti mi gidecek mi sorusuna cevap aranırken bir başka iddia da heyetin bu belirsizlik sürerken İmralı ziyaretini gerçekleştirdiği ve açıklama için Meclis Başkanlığı’nın beklendiği yönünde oldu.

Gittiler iddiasının hemen ardından bu kez de TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, böyle bir ziyaretin olmadığını heyetin bugün ya da yarın ziyareti gerçekleştireceğini iddia etti. Başından beri siyasi elitler arasında işletilen süreçte ziyarete ilişkin Meclis’ten alınan kararın detaylarının dahi gizli kalması ise dikkat çekti. Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşünde uçakta konuşan Erdoğan da sürece ilişkin bir bilgi vermedi. Erdoğan konuşmasında komisyona değinerek "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Bu zamana kadar sürece ilişkin gelişen olaylarda da aynı gizlilik işletildi. Rejimin aktörleri tarafından kapalı kapılar ardından alınan kararlar önce Bahçeli ağzından kamuoyuna servis edilirken her bir adım sürecin içeriğinin ne olacağından bağımsız şekilde ortaya atıldı. Siyasetin sahnesi bir hafta boyunca Öcalan ile görüşmeyi konuşurken bu görüşmede neler olacak, ne çıktılar alınması planlanıyor soruları da hep boş kaldı.

Bu soruların belirsizliği koruduğu koşullarda da gündemde CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı tartıştırılmaya, otoriter bir rejim inşasının devam ettiği, rejim eliyle bir demokratik bir atılımın çıkmayacağı tartışmaları ise geri planda bırakılmaya çalışıldı. Öte yandan iddia edilen görüşmenin tamamının tutanak altına alınacağı öğrenildi. Buna göre tutanağın görüşme heyeti tarafından Meclis ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak. Kurtulmuş da tutanakları 51 milletvekilinden oluşan komisyona getirecek. Öcalan ile heyet görüşmesinin tutanakları ise 10 yıl boyunca kapalı tutulacak. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye’de devam eden çözüm sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin kuzeydoğusundaki geniş toprakları kontrol eden yapının başındaki Abdi, Mezopotamya Ajansı’na (MA) verdiği röportajda, İmralı’ya giderek PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini belirtti.