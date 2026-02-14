Ziynet altın ne kadar? 14 Şubat 2026 Cumartesi Kapalıçarşı Beşli Altın ve Ziynet 2.5 Fiyatları

Altın yatırımcısının gözü bugün de Kapalıçarşı ekranlarında. Ancak önemli bir not var: Altın fiyatları dün akşam verileridir; piyasa kapalı olduğu için gün içinde yeni bir fiyat akışı oluşmuyor. Bu nedenle “Ziynet altın ne kadar?” diye soranlar için referans kabul edilen son kapanış rakamları öne çıkıyor.

Özellikle düğün sezonu alışkanlıkları ve uzun vadeli birikim planları nedeniyle, “Ziynet altın kaç TL bugün?” ve “Beşibiyerde altın ne kadar?” aramaları hız kazanmış durumda. Piyasanın kapalı olduğu günlerde ise en sağlıklı yaklaşım, bir önceki kapanışın alış-satış bandını bilerek hareket etmek.

PİYASA KAPALIYKEN REFERANS ALINAN KAPALIÇARŞI FİYATLARI

Aşağıdaki fiyatlar, dün akşam kapanış verileridir. Piyasa kapalı olduğu için güncel işlemler yerine son görülen alış-satış değerleri üzerinden değerlendirme yapılır. Veriler 17:02 zaman damgasını taşımaktadır.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Kapalıçarşı Ziynet 2.5 116.730,53 118.749,90 -0,41% 17:02 Kapalı Çarşı Beşli Altın 236.379,32 241.302,14 -0,41% 17:02

ZİYNET VE BEŞLİ ALTINDA GÜNDEMİN ÖZETİ

Kapanış verileri incelendiğinde, Kapalıçarşı’da Ziynet 2.5 ve Beşli Altın tarafında benzer yönde bir hareket izlendiği görülüyor. Bu tablo, “Beşibiyerde altın kaç TL?” sorusuna yanıt arayanların alış-satış farkını mutlaka dikkate almasını gerektiriyor; çünkü piyasa kapalı günlerde yön yerine bandın kendisi daha belirleyici olabiliyor.

Öte yandan yatırımcıların sık sorduğu “Ziynet altın alış satış fiyatı nedir?” sorusu için de fiyat tablosundaki iki rakam (alış ve satış) arasındaki fark, karar verirken temel referans noktasıdır.

ZİYNET VE CUMHURİYET KARŞILAŞTIRMASI

Altın alımında en çok kafa karıştıran konulardan biri, “Ziynet altın ile Cumhuriyet altını farkı nedir?” sorusudur. Bu içerikte yalnızca paylaşılan fiyat verileri yer aldığı için teknik kıyas detaylarına girmeden şunu vurgulamak gerekir: Yatırımcılar genellikle tercihlerini piyasadaki işlem görme biçimi ve alış-satış aralığı gibi pratik başlıklara göre şekillendirir.

BEŞİBİYERDE HESABI VE GRAM MERAKI

Kullanıcıların arama niyeti özellikle iki noktada yoğunlaşıyor. İlki “Beşibiyerde altın kaç çeyrek eder?” gibi karşılaştırma soruları. Bu içerikte yalnızca Kapalıçarşı Beşli Altın fiyatı bulunduğundan, çeyrek bazında bir dönüşüm hesabı verilmemektedir. Ancak yatırımcıların bu soruyu sorması, alım yapmadan önce farklı altın türlerini karşılaştırma eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

İkinci yoğun merak ise “Beşibiyerde altın kaç gram?” sorusunda ortaya çıkıyor. Bu sayfada gram bilgisi paylaşılmadığı için rakamsal gram değeri veremiyoruz; yine de bu soru, Beşli Altın’a yönelenlerin yalnızca fiyatı değil, birim ağırlık bilgisini de karar kriteri olarak gördüğünü anlatıyor.

YATIRIM PERSPEKTİFİ: ZİYNET TERCİHİ

Piyasa kapalıyken en çok aranan sorulardan biri de “Ziynet altın yatırım için uygun mu?”. Bu içeriğin kapsamı, yalnızca paylaşılan kapanış fiyatlarıyla sınırlı olduğu için yatırım tavsiyesi niteliğinde bir yargı sunulmaz. Bununla birlikte yatırımcıların bu soruyu sıkça sorması, Ziynet 2.5’in hem birikim hem de takı amaçlı değerlendirilmesinden kaynaklanır.

Ziynet altın ne kadar?

Piyasa kapalı olduğu için fiyatlar dün akşam kapanış verileridir. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 için alış 116.730,53 TL, satış 118.749,90 TL (17:02) olarak görülmüştür.

Ziynet altın kaç TL bugün?

Bugün piyasa kapalı olduğundan yeni bir fiyat oluşmamıştır; referans olarak dün akşam kapanışında Ziynet 2.5 satış fiyatı 118.749,90 TL seviyesindedir.

Beşibiyerde altın ne kadar?

Kapalı Çarşı Beşli Altın için kapanış verilerine göre alış 236.379,32 TL, satış 241.302,14 TL (17:02) olarak izlenmiştir.

Beşibiyerde altın kaç TL?

Piyasa kapalı günlerde “kaç TL” sorusu genellikle satış fiyatı üzerinden sorulur; Beşli Altın satış değeri 241.302,14 TL seviyesindedir (dün akşam verisi).

Ziynet altın ile Cumhuriyet altını farkı nedir?

Bu içerikte yalnızca Ziynet 2.5 ve Beşli Altın kapanış fiyatları paylaşıldığı için teknik farklar ayrıca listelenmemektedir. Fiyat takibinde ise yatırımcılar çoğunlukla ürünün piyasadaki işlem görme biçimi ve alış-satış bandını karşılaştırarak karar verir.

Beşibiyerde altın kaç çeyrek eder?

Bu sayfada çeyrek altın verisi bulunmadığından çeviri/dönüşüm hesabı yapılmamaktadır. İçerik, yalnızca Kapalı Çarşı Beşli Altın’ın alış-satış fiyatlarını temel alır.

Ziynet altın yatırım için uygun mu?

Paylaşılan veriler kapanış fiyatlarıyla sınırlıdır ve yatırım değerlendirmesi içermez. Ancak Ziynet 2.5 fiyatının düzenli takip edilmesi, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğuna işaret eder.

Beşibiyerde altın kaç gram?

Gram bilgisi bu içerikte paylaşılmadığı için net bir gram değeri verilemez. Bu sayfada yalnızca Beşli Altın’ın Kapalıçarşı alış-satış fiyatları yer almaktadır.

Ziynet altın alış satış fiyatı nedir?

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 için alış 116.730,53 TL, satış 118.749,90 TL olarak kaydedilmiştir (17:02, dün akşam verisi).

Beşibiyerde altın fiyatı bugün ne kadar?

Piyasa kapalı olduğundan “bugün” için yeni bir fiyat oluşmamıştır; referans kapanışta Beşli Altın satış fiyatı 241.302,14 TL seviyesindedir.

Özetle, piyasa kapalı olduğu için bugünkü sorgulamalar dün akşam kapanış verilerine dayanıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 ve Kapalı Çarşı Beşli Altın tarafında alış-satış bandını bilmek, özellikle “ziynet altın kaç TL” ve “beşli altın fiyatı bugün ne kadar” gibi aramalarda en doğru referansı sağlar. Yeni fiyat akışı başladığında ise tablo güncellenecek ve piyasa yönü daha net okunacaktır.