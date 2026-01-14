Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Ajax'ta

Milan altyapısında forma giyen 19 yaşındaki Maximilian Ibrahimovic, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Genç santrfor, babası Zlatan Ibrahimovic’in futbol kariyerinde sıçrama tahtası olan Ajax’a transfer oldu.

BABASININ İZİNİ TAKİP EDİYOR

Genç futbolcu düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Bu hamle, futbol kamuoyunda sembolik bir anlam da taşıyor. Zlatan Ibrahimovic’in Avrupa futboluna adını duyurduğu Ajax, yıllar sonra bu kez oğlunun kariyerinde belirleyici bir durak olmaya hazırlanıyor. Maximilian Ibrahimovic’in Ajax tercihi, “babasının ayak izlerini takip ediyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Milan altyapısında gelişimini sürdüren genç forvetin, Ajax’ta alacağı süre ve rol, kariyerinin yönünü belirleyecek önemli başlıklardan biri olacak.