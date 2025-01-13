ZMO’dan BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya’ya ödül

BirGün/Ankara

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Hizmet-Teşvik, Özel ve Basın Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. BirGün Ekonomi Muhabiri Havva Gümüşkaya, 2024 yılı basın ödülüne layık görüldü.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 10’uncu Teknik Kongresi başladı. Tarımdaki güncel koşullar, sorunlar ve çözümleriyle birlikte teknolojik görüşmelerin konuşulacağı paneller ve oturumlardan oluşan kongre, 17 Ocak’a devam edecek olan kongre, Ankara’da Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Bugün açılış konuşmaları ile başlayan kongrede Ziraat Mühendisleri Odası Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri, özel ödül ve basın ödülleri takdim edildi.

2024 yılı basın ödülü Havva Gümüşkaya, Emirhan Çoban, Aybüke Taştan, Pervin Karakullukçu’ya verildi. Bilim Ödülü de Prof. Dr. Hüseyin Başpınar, Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Prof. Dr. Hijran Yavuzcan Yıldız, Prof. Dr. Önder Canbolat’a takdim edilirken Hizmet Ödülü Prof. Dr. Nazimi Açıkgöz, Turgut Erel’e takdim edildi.