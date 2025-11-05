Zohran Mamdani kimdir? | New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin hayatı ve kariyeri

New York Belediye Başkanlığı yarışını Demokratik Sosyalist aday Zohran Mamdani kazanması sonrası Zohran Mamdani sorusu gündemde. 34 yaşındaki Mamdani, seçimi kazanarak kentin ilk Müslüman ve sosyalist belediye başkanı oldu. Seçim kampanyası boyunca Filistin'i savunan ve konut sorunu, asgari ücret ve temel ihtiyaçlar konusunda kamucu talepleriyle öne çıkan Mamdani, Trump'ın da hedefi oldu. Peki, Zohran Mamdani kimdir? İşte, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin hayatı ve kariyeri!

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Kwame Mamdani (d. 18 Ekim 1991), Amerikalı siyasetçi, aktivist ve New York'un seçilmiş belediye başkanıdır. Demokrat Parti üyesi ve Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) hareketinin bir parçası olan Mamdani, genç yaşına rağmen kent politikasında önemli bir figür haline gelmiştir. 2025 New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak şehrin ilk Hint kökenli, ilk Müslüman ve Y kuşağından seçilen belediye başkanı olmuştur.

Uygun fiyatlı konut politikaları, ücretsiz şehir içi ulaşım, kamusal çocuk bakımı, LGBTQ hakları ve 2030 yılına kadar saatlik 30 dolar asgari ücret hedefi gibi vaatlerle yürüttüğü kampanyası, New York halkı tarafından büyük destek görmüştür.

ZOHRAN MAMDANİ’NİN HAYATI

Mamdani, Uganda’da doğdu ve çocuk yaşta ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Annesi ünlü Hintli film yönetmeni Mira Nair, babası ise Columbia Üniversitesi profesörü Mahmood Mamdani’dir. Her iki ebeveyni de Harvard mezunudur.

Amerikan vatandaşlığını 2018 yılında alan Mamdani, Bowdoin College’den 2014 yılında mezun oldu. Üniversite sonrası dönemde New York’ta konut hakları savunuculuğu ve rap müzik prodüksiyonuyla ilgilendi. Politikaya girişi, toplum temelli organizasyon çalışmalarıyla başladı.

SİYASİ KARİYERİ

New York Eyalet Meclisi Dönemi (2021–2025)

Zohran Mamdani, 2020’deki seçimlerde dört dönemdir görevde olan bir milletvekilini geride bırakarak New York Eyalet Meclisi’ne seçildi. Queens merkezli 36. bölgeyi temsil eden Mamdani, burada özellikle konut reformu, ulaşım politikaları ve enerji dönüşümü üzerine çalıştı.

Meclisteki döneminde kiracı haklarının güçlendirilmesi, evsizlerle ilgili yardım politikaları ve kamusal ulaşımın iyileştirilmesi için önemli yasa tasarılarını destekledi. Üniversitelerin emlak vergisi muafiyetlerinin kaldırılmasına yönelik girişimleriyle dikkat çekti.

New York Belediye Başkanlığı Seçimi (2025)

Mamdani, 2024 yılında 2025 New York Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Kampanyası, şehirde ekonomik adaleti ve sosyal eşitliği hedefleyen reformist politikalar üzerine kuruldu.

Destekçileri arasında Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen ilerici politikacılar bulunuyordu. Mamdani, 24 Haziran 2025’te yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Andrew Cuomo’yu geride bırakarak adaylığını kesinleştirdi ve genel seçimleri kazanarak New York’un yeni belediye başkanı oldu.

POLİTİK GÖRÜŞLERİ

Mamdani, kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlıyor. Politik vizyonu, sosyal adalet, ekonomik eşitlik ve kamusal refah ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.

Konut Politikaları

Kira artışlarına sınırlama getirilmesini ve kiracı haklarının güçlendirilmesini savunuyor.

Uygun fiyatlı konut üretimi için Sosyal Konut Geliştirme Ajansı kurulmasını planlıyor.

10 yıl içinde 200.000 yeni sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor.

Ulaşım ve Kamu Hizmetleri

Ücretsiz şehir içi otobüs taşımacılığı uygulamasını destekliyor.

Metro ve otobüs ücretlerinin sabit tutulmasını savunuyor.

Kamusal çocuk bakım merkezleri ve belediyeye ait marketler açmayı planlıyor.

Ekonomi ve Vergi Reformu

Asgari ücretin 2030 yılına kadar saatlik 30 dolara yükseltilmesini hedefliyor.

Yüksek gelirli bireyler için vergi oranının artırılmasını savunuyor.

Elde edilecek ek gelirle eğitim, ulaşım ve çocuk bakım hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesini amaçlıyor.

Toplumsal Politikalar

Mamdani, kamu güvenliğinin polis gücünden ziyade sosyal hizmetlerle sağlanması gerektiğini savunuyor. Akıl sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi ve evsizlere yönelik destek programlarının artırılmasını öncelikli görüyor.

Dış Politika ve İnsan Hakları

İsrail ve Filistin konusundaki açık sözlü tutumuyla bilinen Mamdani, Filistin halkına yönelik destek açıklamalarıyla dikkat çekmiştir. İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “insan hakları ihlali” olarak nitelendirmiştir.

KİŞİSEL HAYATI

Zohran Mamdani, 2025 yılında Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlendi. Çift, New York’un Astoria semtinde yaşamaktadır. İngiliz futbol kulübü Arsenal taraftarı olan Mamdani, İngilizce dışında Hindi-Urduca, Bengalce, İspanyolca ve Arapça dillerinde de konuşabiliyor.

ZOHRAN MAMDANİ’NİN SİYASİ İLKLERİ

New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkanı

Şehrin ilk Hint-Amerikalı belediye başkanı

Y kuşağından seçilen ilk belediye başkanı

David Dinkins’ten sonra ikinci demokratik sosyalist belediye başkanı

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Zohran Mamdani kimdir?

Zohran Mamdani, 1991 doğumlu Amerikalı siyasetçidir. 2025’te New York Belediye Başkanlığı’na seçilmiş ve şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olmuştur.

Zohran Mamdani nereli?

Mamdani, Uganda doğumludur ancak çocuk yaşta ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmiştir.

Zohran Mamdani hangi partiden?

Zohran Mamdani, Demokrat Parti üyesidir ve aynı zamanda Amerika Demokratik Sosyalistleri hareketine bağlıdır.

Zohran Mamdani’nin politik görüşleri nelerdir?

Mamdani, sosyal adalet, uygun fiyatlı konut, ücretsiz ulaşım, yüksek asgari ücret ve gelir eşitliği konularında ilerici bir politika izlemektedir.

Zohran Mamdani evli mi?

Evet. 2025 yılında Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlenmiştir.