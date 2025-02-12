Zombieing ne demek? Zombieing ile ghosting arasındaki farklar nelerdir?

Günümüz modern ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bazı toksik davranışlar var. Bunlardan biri de zombieing olarak bilinen, eski partnerin hiçbir açıklama yapmadan aniden geri dönmesi durumudur. Ghosting (bir anda kaybolma) terimini artık çoğumuz biliyoruz, ancak zombieing ghosting’in bir adım ötesine geçiyor.

Peki, zombieing ne demek, neden yapılır ve bu duruma karşı nasıl önlem alınabilir? İşte detaylar!

ZOMBİEİNG NE DEMEK?

Zombieing, “zombi gibi geri dönmek” anlamına gelir.Daha önce ghosting yapan yani sizi bir anda hayatından çıkaran kişi, aylar hatta bazen yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi geri döner.Genellikle açıklama yapmaz, özür dilemez ve eski ilişkiye devam etmeye çalışır.Kimi zaman bir mesajla, kimi zaman sosyal medyada bir beğeniyle sinyal verir.

ZOMBİEİNG NEDEN YAPILIR?

Zombieing yapan kişiler farklı nedenlerle geri dönebilir:

Alternatif bulamamak: Yeni bir ilişkiye başlayan kişi, istediği ilgiyi göremeyince eski partnerine geri dönebilir.

Yeni bir ilişkiye başlayan kişi, istediği ilgiyi göremeyince eski partnerine geri dönebilir. Kontrolü kaybetmemek: Zombieing yapan kişi, karşı tarafın tamamen özgürleşmesini istemeyebilir.

Zombieing yapan kişi, karşı tarafın tamamen özgürleşmesini istemeyebilir. Geçmişi özlemek: Bazı insanlar, geçmişteki ilişkilerini idealize edip eski partnerlerini yeniden kazanmak isteyebilir.

Bazı insanlar, geçmişteki ilişkilerini idealize edip eski partnerlerini yeniden kazanmak isteyebilir. İlgiye ihtiyaç duymak: Duygusal olarak yalnız hisseden biri, eski partnerini tekrar hayatına çekmeye çalışabilir.

Duygusal olarak yalnız hisseden biri, eski partnerini tekrar hayatına çekmeye çalışabilir. Manipülasyon yapmak: Zombieing bazen bilinçli bir duygusal manipülasyon taktiğidir.

ZOMBİEİNG NASIL ANLAŞILIR?

Eğer bir kişi:

Hiçbir açıklama yapmadan aylar sonra tekrar mesaj atıyorsa,

Daha önce tüm iletişimi kesmiş olmasına rağmen aniden sizinle ilgilenmeye başladıysa,

Sosyal medyada fotoğraflarınızı beğenerek veya hikayelerinize bakarak sessiz sinyaller gönderiyorsa,

Neden kaybolduğuna dair net bir açıklama yapmadan konuşmaya devam etmeye çalışıyorsa,

Geçmişteki güzel anılardan bahsederek duygusal bağ kurmaya çalışıyorsa,

Bu kişi büyük ihtimalle zombieing yapıyordur.

ZOMBİEİNG VE GHOSTİNG ARASINDAKİ FARKLAR

Ghosting yapan kişi tamamen kaybolur ve geri dönmez.

Zombieing yapan kişi, bir süre kaybolduktan sonra aniden geri gelir.

Ghosting, ilişkinin bittiğini gösterir.

Zombieing, ilişkinin tekrar başlatılmaya çalışıldığı bir manipülasyon biçimidir.

ZOMBİEİNG'E KARŞI NE YAPILMALI?

Zombieing’e maruz kaldığınızda bazı önlemler alarak kendinizi koruyabilirsiniz:

Tepki vermeyin: Zombieing yapan kişi, genellikle karşısındaki insanın ilgisini ölçmek için geri döner. Cevap vermezseniz bu ilgiyi kesmiş olursunuz.

Zombieing yapan kişi, genellikle karşısındaki insanın ilgisini ölçmek için geri döner. Cevap vermezseniz bu ilgiyi kesmiş olursunuz. Sınırlarınızı belirleyin: Net sınırlar koyarak geçmişteki hataların tekrarlanmasına izin vermeyin.

Net sınırlar koyarak geçmişteki hataların tekrarlanmasına izin vermeyin. Sosyal medyada engelleyin: Eğer bu kişi size zarar veriyorsa veya duygusal manipülasyon yapıyorsa, tamamen engellemek en sağlıklı seçenektir.

Eğer bu kişi size zarar veriyorsa veya duygusal manipülasyon yapıyorsa, tamamen engellemek en sağlıklı seçenektir. Duygusal olarak sağlam durun: Geri dönen kişi size iltifatlar edebilir, geçmişten bahsederek duygusal bağ kurmaya çalışabilir. Mantıklı düşünerek hareket edin.

dönen kişi size iltifatlar edebilir, geçmişten bahsederek duygusal bağ kurmaya çalışabilir. Mantıklı düşünerek hareket edin. Kendinize değer verin: Zombieing yapan biri genellikle sizi bir seçenek olarak görür. Oysa siz bir seçenek değil, kendiniz için en iyisini hak eden bir bireysiniz.

ZOMBİEİNG YAPAN KİŞİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Bazı insanlar farkında olmadan bu davranışı yapabilir, ancak çoğu zaman bu bir manipülasyon biçimidir. Değişmesi için farkındalık kazanması ve gerçekten pişman olması gerekir.

ZOMBİEİNG BİR İLİŞKİYİ KURTARABİLİR Mİ?

Çoğu durumda hayır. Çünkü zombieing yapan kişiler genellikle özür dilemek yerine geçmişi yok sayarak geri dönmeye çalışır.

ZOMBİEİNG VE BREADCRUMBİNG ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Zombieing yapan kişi uzun bir süre kaybolup aniden geri döner.

Breadcrumbing yapan kişi ise sürekli küçük ilgi sinyalleri göndererek karşı tarafı umutlandırır ancak asla ciddi bir ilişki sunmaz.

ZOMBİEİNG KARŞISINDA NASIL GÜÇLÜ KALINIR?

Karşınızdaki kişinin samimiyetini sorgulayın.

Kendi duygularınızı öncelik haline getirin.

Onun dönüşünü kabul edip etmeyeceğinize mantıklı bir şekilde karar verin.

Eğer size daha önce zarar verdiyse, tekrar aynı durumu yaşamamak için mesafeli olun.

Zombieing, günümüz ilişkilerinde sıkça karşılaşılan manipülatif bir davranıştır. Eğer geçmişte sizi terk eden biri aniden geri döndüyse, dikkatli olun ve kendi mutluluğunuzu ön planda tutun.

Bu tür toksik döngülere girmek yerine, kendi değerinizi bilin ve gerçekten sizi önemseyen insanlarla ilişkiler kurmaya odaklanın.