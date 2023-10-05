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Zongulda'ta boş dükkanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Ajans Haberleri
  • 05.10.2023 16:16
  • Giriş: 05.10.2023 16:16
  • Güncelleme: 05.10.2023 16:16
Kaynak: İHA
Zongulda'ta boş dükkanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ta Fevkani altında bulunan boş dükkanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Fevkani köprü altında meydana geldi.

İddiaya göre boş bir dükkanda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Şans eseri yangında can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı 

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