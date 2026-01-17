Giriş / Abone Ol
Zonguldak-Alaplı kara yolunda heyelan

Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

  • 17.01.2026 14:17
  • Giriş: 17.01.2026 14:17
  • Güncelleme: 17.01.2026 14:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta heyelan, kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

