Zonguldak alarm veriyor, bakanlık duymuyor

HABER MERKEZİ

Zonguldak'taki hava kirliliğinin her geçen gün artmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişlikiği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye soran CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul "Zonguldak’ın havası alarm veriyor ancak bakanlığın bu konuya hiçbir müdahalesi yok. Sanayi kârı uğruna ciğerlerimizden oluyoruz" diye konuştu.

Ertuğrul, hava kirliliğine dikkat çekerek “Vatandaşlarımız bir yıl boyunca her şehirde günün bazı saatlerinde anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini bile olumsuz etkilediği bilinen değer üzerinde kirli havaya maruz kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı’nın gün ve saat bazında kontrol ettiği ve paylaştığı hava kalitesini gösteren değerler, Türkiye’de yaşayan insanların 24 saat boyunca zehir soluduğunu ortaya çıkarıyor" dedi.

Zonguldak’taki hava kirlilik değerlerinin günlerdir kritik düzeyde seyrettiğini vurgulayan Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre “kötü” olarak nitelenen hava kalitesi, uluslararası izleme ağların verilerinde “sağlıksız” olarak niteleniyor. Hava kalitesinin “kötü” olarak nitelendiği şartlarda, herkes için sağlık sorunlarının ortaya çıkması beklendiği gibi, hassas gruplar için çok ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması olası sonuçlar arasında sayılıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, Zonguldak’ta özellikle Ereğli ilçesinde bulunan fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliğinin bölge halkı için taşıdığı riskleri ve bölgede bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının etkinliğini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yanıtlaması istemiyle sorduk. "

FİLTRELER ÇALIŞMAMAKTA

Ertuğrul, Bakanlık tarafından oluşturulan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Hava Kalitesi İzleme (HKİ) istasyonu ölçümlerine bakıldığında, yönetmeliğe göre sağlıklı yaşamı tehdit eden en yüksek seviyesi tozlaşma göstergesi olan PM10 limitlerinin yılda en fazla 35 gün aşılabilmekte iken 2021 yılında 220 gün, 2022 yılında 143 gün, 2023 yılının ilk 9 ayında ise 90 gün aşıldığını kaydetti.

Ertuğrul, şöyle devam etti:

"2021 yılı Haziran ayından bu yana değerler analiz edildiğinde, her ayın ortalama yüzde 38’inde vatandaşlarımız “iyi olmayan hava” solumaktadır. Özellikle gece 21:00 – 04:00 arası tozlaşma limit değerini geçmektedir. Gece saatlerinde özellikle Kdz. Ereğli ilçemizde fabrikaların filtreleri çalışmamakta ya da kötü hammadde kullanılmaktadır. Yani vatandaşlarımız özellikle gece saatlerinde zehirli hava solumaktadır. Vatandaşlarımızın bireysel olarak kontrol edemediği bir faktör olan hava kirliliğine uzun süre maruz kalınmasının, kalp ve damar sağlığına ciddi zarar verebileceği, özellikle yaşlı kişilerde veya halihazırda kalp hastalığı bulunan kişilerde kalp krizi, inme, aritmiler ve kalp yetmezliği riskini arttırabileceği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Zonguldak’taki 5 istasyonda PM10 ve PM2.5 ölçümleri yayınlanırken, Kdz. Ereğli’de bulunan tek istasyonda PM2,5 ölçümlerinin neden yayınlanmadığına da sorularımız arasında yer vermiştik. Ancak bakanlık tarafından sorularımıza cevap verilmiyor! Zonguldak’ın havası alarm veriyor diyoruz, bu yeni bir şey de değil. Yıllardır sürekli gündeme alınan bir konu. Ancak bakanlığın bu konuya hiçbir müdahalesi yok. Sanayi kârı uğruna ciğerlerimizden oluyoruz! Erdemir'in bacalarından kontrolsüz ve kurum tutucusuz şekilde çıkan dumanlar Ereğli'yi toza boğuyor! Bakanlığın hava kalitesi istasyonları yalan söylüyor! Artık yeter! Erdemirin yatırım bütçesini artırın ki çevre sağlığını koruyacak yatırımlar daha hızlı hayata geçirilebilsin, halkımızın sağlığı daha fazla tehdit edilmesin.”