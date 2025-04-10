Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmalarıyla devam eden protestolara katıldığı için Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Gelişmeyi CHP CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Başarır, şunları ifade etti:

"Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!"