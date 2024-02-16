Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti.
Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler kontrollü seyretti.
Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Öte yandan karayolundaki sis dron ile havadan görüntülendi.
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