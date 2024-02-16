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Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 14:05
  • Giriş: 16.02.2024 14:05
  • Güncelleme: 16.02.2024 14:05
Kaynak: İHA
Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti.

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 

Öte yandan karayolundaki sis dron ile havadan görüntülendi. 

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