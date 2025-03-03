Zonguldak-Ereğli yolunda sis havadan görüntülendi

Zonguldak’ta dolu yağışıyla birlikte etkili olan sis havadan görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düştüğü kentte Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili olan sis dronla havadan görüntülendi. Yer yer 10 metreye kadar düşen sis nedeniyle sürücüler yolun bazı bölümlerinde dikkatli seyretti. Düşen hava sıcaklığıyla birlikte dolu yağışı da görüldü. Yağmur yüklü bulutun Bayat köyü üzerinde alçaktan hareket etmesi kameralara yansıdı.