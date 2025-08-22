Zonguldak Ereğli’de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile yaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Müftü Mahallesi Kayalık Sokak’ta 67 AFP 588 plakalı motosiklet, O.C. idaresinde ilerlediği sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü O.C. yere düşerek yaralanırken, yaya N.K. de kazada yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.