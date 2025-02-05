Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Kent merkezinde de yağmur yağışı etkili oldu. Şehirler arası yollarda trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, yollarda tuzlama çalışması yaparken; yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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