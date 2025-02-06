Zonguldak-İstanbul kara yolu kar nedeniyle uzun araç geçişlerine kapatıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı, özellikle İstanbul güzergahındaki sürücüler için zorlu anlar yaşattı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Araçlar, özellikle rampalarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışında ciddi aksamalar meydana geldi. Yolun çeşitli bölgelerinde araçlar sıkışarak ilerleyemez hale geldi.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yoğun bir şekilde çalışma başlatarak kar birikintilerinin temizlenmesini sağladı. Tuzlama çalışmalarıyla da yolların kayganlaşması engellenmeye çalışıldı. Ancak, yolun çeşitli kesimlerinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları, sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için aralıksız devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi, karla mücadele ekiplerini, şehir içindeki ana arterlerde ve özellikle ulaşım açısından kritik noktalarda çalışmalarını sürdürmek üzere görevlendirdi. Belediye yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Ereğli Belediyesi de, ilçede yaşanabilecek trafik aksaklıklarını engellemek için özel araçların gereksiz yere trafiğe çıkmaması konusunda sürücüleri uyardı. Belediye yetkilileri, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kar yağışının etkisiyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda yaşanan aksaklıklar, özellikle İstanbul yönüne gidecek yolcular için sıkıntı yaratırken, bölgedeki belediyeler ve Karayolları ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olası olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve mümkünse trafiğe çıkmamaları isteniyor.